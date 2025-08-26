TruBadger (TRUBGR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.72% שינוי מחיר (7D) +1.72%

TruBadger (TRUBGR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUBGR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUBGRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUBGR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruBadger (TRUBGR) מידע שוק

שווי שוק $ 543.26K$ 543.26K $ 543.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M אספקת מחזור 405.46T 405.46T 405.46T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של TruBadger הוא $ 543.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUBGR הוא 405.46T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.34M.