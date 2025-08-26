TRONPAD (TRONPAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00129392 $ 0.00129392 $ 0.00129392 24 שעות נמוך $ 0.00135237 $ 0.00135237 $ 0.00135237 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00129392$ 0.00129392 $ 0.00129392 גבוה 24 שעות $ 0.00135237$ 0.00135237 $ 0.00135237 שיא כל הזמנים $ 0.311792$ 0.311792 $ 0.311792 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00106621$ 0.00106621 $ 0.00106621 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -4.04% שינוי מחיר (7D) -0.91% שינוי מחיר (7D) -0.91%

TRONPAD (TRONPAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00129334. במהלך 24 השעות האחרונות, TRONPAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00129392 לבין שיא של $ 0.00135237, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRONPADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.311792, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00106621.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRONPAD השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRONPAD (TRONPAD) מידע שוק

שווי שוק $ 994.69K$ 994.69K $ 994.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 994.69K$ 994.69K $ 994.69K אספקת מחזור 765.21M 765.21M 765.21M אספקה כוללת 765,212,999.98 765,212,999.98 765,212,999.98

שווי השוק הנוכחי של TRONPAD הוא $ 994.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRONPAD הוא 765.21M, עם היצע כולל של 765212999.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 994.69K.