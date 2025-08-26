TrackedBio (TRACKEDBIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.01255767
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83%
שינוי מחיר (1D) -13.31%
שינוי מחיר (7D) +18.84%

TrackedBio (TRACKEDBIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRACKEDBIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRACKEDBIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01255767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRACKEDBIO השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -13.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+18.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrackedBio (TRACKEDBIO) מידע שוק

שווי שוק $ 80.21K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.94K
אספקת מחזור 990.90M
אספקה כוללת 999,890,258.708991

שווי השוק הנוכחי של TrackedBio הוא $ 80.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRACKEDBIO הוא 990.90M, עם היצע כולל של 999890258.708991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.94K.