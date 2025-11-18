Tonio מחיר היום

מחיר Tonio (TONIO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00175217, עם שינוי של 3.08% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TONIO ל USD הוא $ 0.00175217 לכל TONIO.

Tonio כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 175,217, עם היצע במחזור של 100.00M TONIO. ב‑24 השעות האחרונות, TONIO סחר בין $ 0.00172559 (נמוך) ל $ 0.00202057 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03598027, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00161881.

ביצועים לטווח קצר, TONIO נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו -47.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tonio (TONIO) מידע שוק

שווי שוק $ 175.22K$ 175.22K $ 175.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 175.22K$ 175.22K $ 175.22K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

