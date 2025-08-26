עוד על TOMB

Tomb סֵמֶל

Tomb מחיר (TOMB)

לא רשום

1 TOMB ל USDמחיר חי:

$0.00273308
$0.00273308
-6.20%1D
USD
Tomb (TOMB) טבלת מחירים חיה
Tomb (TOMB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00266061
24 שעות נמוך
$ 0.00294623
גבוה 24 שעות

$ 0.00266061
$ 0.00294623
$ 17.82
$ 0.00200003
-0.14%

-6.25%

-0.64%

-0.64%

Tomb (TOMB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00273308. במהלך 24 השעות האחרונות, TOMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00266061 לבין שיא של $ 0.00294623, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00200003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOMB השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tomb (TOMB) מידע שוק

$ 842.50K
--
$ 842.50K
306.48M
306,482,020.6821851
שווי השוק הנוכחי של Tomb הוא $ 842.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOMB הוא 306.48M, עם היצע כולל של 306482020.6821851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 842.50K.

Tomb (TOMB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Tombל USDהיה $ -0.000182510287562322.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomb ל USDהיה . $ +0.0000660098.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTomb ל USDהיה $ +0.0002946268.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Tombל USDהיה $ -0.0010058026264465286.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000182510287562322-6.25%
30 ימים$ +0.0000660098+2.42%
60 ימים$ +0.0002946268+10.78%
90 ימים$ -0.0010058026264465286-26.90%

מה זהTomb (TOMB)

Tomb is the first seigniorage algorithmic token on Fantom Opera Network, bringing a new model that follow the price of a defined asset (FTM in this case). Setting a protocol that will push the price up or down to stay close to the peg target. Tomb token is a foundation that the ecosystem by tomb.finance is going to be build around.

Tomb (TOMB) משאב

האתר הרשמי

Tombתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Tomb (TOMB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Tomb (TOMB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Tomb.

בדוק את Tomb תחזית המחיר עכשיו‏!

TOMB למטבעות מקומיים

Tomb (TOMB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Tomb (TOMB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOMB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Tomb (TOMB)

כמה שווה Tomb (TOMB) היום?
החי TOMBהמחיר ב USD הוא 0.00273308 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOMB ל USD?
המחיר הנוכחי של TOMB ל USD הוא $ 0.00273308. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Tomb?
שווי השוק של TOMB הוא $ 842.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOMB?
ההיצע במחזור של TOMB הוא 306.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOMB?
‏‏TOMB השיג מחיר שיא (ATH) של 17.82 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOMB?
TOMB ‏‏רשם מחירATL של 0.00200003 USD.
מהו נפח המסחר של TOMB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOMB הוא -- USD.
האם TOMB יעלה השנה?
TOMB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOMB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.