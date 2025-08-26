Tomb (TOMB) מידע על מחיר (USD)

Tomb (TOMB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00273308. במהלך 24 השעות האחרונות, TOMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00266061 לבין שיא של $ 0.00294623, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00200003.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOMB השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tomb (TOMB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Tomb הוא $ 842.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOMB הוא 306.48M, עם היצע כולל של 306482020.6821851. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 842.50K.