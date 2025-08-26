עוד על TI

Titanium22 סֵמֶל

Titanium22 מחיר (TI)

לא רשום

1 TI ל USDמחיר חי:

--
----
-5.00%1D
USD
Titanium22 (TI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:49:03 (UTC+8)

Titanium22 (TI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.09%

+14.93%

+14.93%

Titanium22 (TI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Titanium22 (TI) מידע שוק

$ 45.14K
$ 45.14K$ 45.14K

--
----

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

178.62T
178.62T 178.62T

222,222,222,222,222.0
222,222,222,222,222.0 222,222,222,222,222.0

שווי השוק הנוכחי של Titanium22 הוא $ 45.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TI הוא 178.62T, עם היצע כולל של 222222222222222.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.16K.

Titanium22 (TI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Titanium22ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTitanium22 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTitanium22 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Titanium22ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.09%
30 ימים$ 0+19.02%
60 ימים$ 0+76.69%
90 ימים$ 0--

מה זהTitanium22 (TI)

What is the project about? Titanium Games is a cutting-edge venture in the blockchain gaming realm, leveraging the potential of Ethereum blockchain to architect unique single and multiplayer games. We offer not just an immersive gaming experience, but also a reward system involving $Ti tokens, Ethereum, and rare NFTs. Our project is a harmonious fusion of traditional gaming elements and blockchain technology, ensuring seamless gameplay alongside on-chain transaction security. What makes your project unique? Our uniqueness lies in the bridging of Web 2.0 gaming structures with blockchain technology, capturing the advantages of both. We provide a gaming experience that’s engaging and rewarding, with off-chain gameplay for smooth user experience and on-chain transactions for transparency and security. Plus, our games are designed to cater to a diverse gaming community, from solo players to PVP enthusiasts, and we're committed to continually developing new games that enrich the Titanium ecosystem. History of your project. Conceived by a mysterious collective known as the SevenDevs, Titanium Games was created with the vision to revolutionize the blockchain gaming landscape. We anticipate a successful launch of our first game, Ti-Miner, and will continued to grow our game portfolio and innovate, fueled by our passion for creating unmatched gaming experiences and a sustainable tokenomics model. What’s next for your project? We're in the process of crafting our next games, each designed to complement the unique tokenomics of $Ti. Moreover, we're planning to introduce the Tithereum NFT with a limited supply of 1k, where holders stand to benefit from a 33% profit share from our Ethereum side of the Ti-Miner game. Our goal is to become the premiere gaming coin not just on earth, but extending to Mars. What can your token be used for? Our native $Ti tokens are at the core of the Titanium ecosystem. They can be used for participating in our games, earning rewards, and gaining access to exclusive features. $Ti tokens not only offer utility within the gaming ecosystem but also present an opportunity for holders to participate in the governance and future direction of Titanium Games, helping us shape the future of blockchain gaming.

Titanium22 (TI) משאב

האתר הרשמי

Titanium22תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Titanium22 (TI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Titanium22 (TI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Titanium22.

בדוק את Titanium22 תחזית המחיר עכשיו‏!

TI למטבעות מקומיים

Titanium22 (TI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Titanium22 (TI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Titanium22 (TI)

כמה שווה Titanium22 (TI) היום?
החי TIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TI ל USD?
המחיר הנוכחי של TI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Titanium22?
שווי השוק של TI הוא $ 45.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TI?
ההיצע במחזור של TI הוא 178.62T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TI?
‏‏TI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TI?
TI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TI הוא -- USD.
האם TI יעלה השנה?
TI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:49:03 (UTC+8)

