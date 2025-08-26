Titanium22 (TI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.09% שינוי מחיר (7D) +14.93% שינוי מחיר (7D) +14.93%

Titanium22 (TI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Titanium22 (TI) מידע שוק

שווי שוק $ 45.14K$ 45.14K $ 45.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.16K$ 56.16K $ 56.16K אספקת מחזור 178.62T 178.62T 178.62T אספקה כוללת 222,222,222,222,222.0 222,222,222,222,222.0 222,222,222,222,222.0

שווי השוק הנוכחי של Titanium22 הוא $ 45.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TI הוא 178.62T, עם היצע כולל של 222222222222222.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.16K.