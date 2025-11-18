Tickeron מחיר היום

מחיר Tickeron (TICKERON) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 10.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TICKERON ל USD הוא -- לכל TICKERON.

Tickeron כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,031, עם היצע במחזור של 875.02M TICKERON. ב‑24 השעות האחרונות, TICKERON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TICKERON נע ב +0.66% בשעה האחרונה ו -23.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tickeron (TICKERON) מידע שוק

שווי שוק $ 27.03K$ 27.03K $ 27.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.03K$ 27.03K $ 27.03K אספקת מחזור 875.02M 875.02M 875.02M אספקה כוללת 875,022,673.7411902 875,022,673.7411902 875,022,673.7411902

שווי השוק הנוכחי של Tickeron הוא $ 27.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TICKERON הוא 875.02M, עם היצע כולל של 875022673.7411902. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.03K.