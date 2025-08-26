Thumb (THUMB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00189369 24 שעות נמוך $ 0.00217555 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01350546 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00109283 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -11.51% שינוי מחיר (7D) +11.20%

Thumb (THUMB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00191672. במהלך 24 השעות האחרונות, THUMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00189369 לבין שיא של $ 0.00217555, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THUMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01350546, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109283.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THUMB השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thumb (THUMB) מידע שוק

שווי שוק $ 396.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 396.56K אספקת מחזור 206.89M אספקה כוללת 206,892,843.521612

שווי השוק הנוכחי של Thumb הוא $ 396.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THUMB הוא 206.89M, עם היצע כולל של 206892843.521612. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.56K.