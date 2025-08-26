עוד על THUMB

THUMB מידע על מחיר

THUMB אתר רשמי

THUMB טוקניומיקה

THUMB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Thumb סֵמֶל

Thumb מחיר (THUMB)

לא רשום

1 THUMB ל USDמחיר חי:

$0.00191672
$0.00191672$0.00191672
-11.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Thumb (THUMB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:49:25 (UTC+8)

Thumb (THUMB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00189369
$ 0.00189369$ 0.00189369
24 שעות נמוך
$ 0.00217555
$ 0.00217555$ 0.00217555
גבוה 24 שעות

$ 0.00189369
$ 0.00189369$ 0.00189369

$ 0.00217555
$ 0.00217555$ 0.00217555

$ 0.01350546
$ 0.01350546$ 0.01350546

$ 0.00109283
$ 0.00109283$ 0.00109283

+0.30%

-11.51%

+11.20%

+11.20%

Thumb (THUMB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00191672. במהלך 24 השעות האחרונות, THUMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00189369 לבין שיא של $ 0.00217555, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THUMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01350546, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00109283.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THUMB השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Thumb (THUMB) מידע שוק

$ 396.56K
$ 396.56K$ 396.56K

--
----

$ 396.56K
$ 396.56K$ 396.56K

206.89M
206.89M 206.89M

206,892,843.521612
206,892,843.521612 206,892,843.521612

שווי השוק הנוכחי של Thumb הוא $ 396.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THUMB הוא 206.89M, עם היצע כולל של 206892843.521612. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 396.56K.

Thumb (THUMB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Thumbל USDהיה $ -0.000249382725353096.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThumb ל USDהיה . $ +0.0000315087.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThumb ל USDהיה $ +0.0005958559.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Thumbל USDהיה $ -0.0000719186431524584.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000249382725353096-11.51%
30 ימים$ +0.0000315087+1.64%
60 ימים$ +0.0005958559+31.09%
90 ימים$ -0.0000719186431524584-3.61%

מה זהThumb (THUMB)

thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Thumb (THUMB) משאב

האתר הרשמי

Thumbתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Thumb (THUMB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Thumb (THUMB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Thumb.

בדוק את Thumb תחזית המחיר עכשיו‏!

THUMB למטבעות מקומיים

Thumb (THUMB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Thumb (THUMB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על THUMB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Thumb (THUMB)

כמה שווה Thumb (THUMB) היום?
החי THUMBהמחיר ב USD הוא 0.00191672 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי THUMB ל USD?
המחיר הנוכחי של THUMB ל USD הוא $ 0.00191672. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Thumb?
שווי השוק של THUMB הוא $ 396.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של THUMB?
ההיצע במחזור של THUMB הוא 206.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של THUMB?
‏‏THUMB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01350546 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של THUMB?
THUMB ‏‏רשם מחירATL של 0.00109283 USD.
מהו נפח המסחר של THUMB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור THUMB הוא -- USD.
האם THUMB יעלה השנה?
THUMB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את THUMB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:49:25 (UTC+8)

Thumb (THUMB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.