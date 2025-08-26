The Pride (PRIDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) +0.32% שינוי מחיר (7D) -11.05%

The Pride (PRIDE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIDE השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, +0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Pride (PRIDE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.61K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.61K אספקת מחזור 930.00M אספקה כוללת 929,996,666.6666666

שווי השוק הנוכחי של The Pride הוא $ 14.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIDE הוא 930.00M, עם היצע כולל של 929996666.6666666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.61K.