עוד על PRIDE

PRIDE מידע על מחיר

PRIDE מסמך לבן

PRIDE אתר רשמי

PRIDE טוקניומיקה

PRIDE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

The Pride סֵמֶל

The Pride מחיר (PRIDE)

לא רשום

1 PRIDE ל USDמחיר חי:

--
----
+0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
The Pride (PRIDE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:47:37 (UTC+8)

The Pride (PRIDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

+0.32%

-11.05%

-11.05%

The Pride (PRIDE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PRIDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PRIDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PRIDE השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, +0.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Pride (PRIDE) מידע שוק

$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K

--
----

$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K

930.00M
930.00M 930.00M

929,996,666.6666666
929,996,666.6666666 929,996,666.6666666

שווי השוק הנוכחי של The Pride הוא $ 14.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRIDE הוא 930.00M, עם היצע כולל של 929996666.6666666. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.61K.

The Pride (PRIDE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של The Prideל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Pride ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThe Pride ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של The Prideל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.32%
30 ימים$ 0-50.83%
60 ימים$ 0-44.20%
90 ימים$ 0--

מה זהThe Pride (PRIDE)

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

The Pride (PRIDE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

The Prideתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה The Pride (PRIDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות The Pride (PRIDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור The Pride.

בדוק את The Pride תחזית המחיר עכשיו‏!

PRIDE למטבעות מקומיים

The Pride (PRIDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של The Pride (PRIDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PRIDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על The Pride (PRIDE)

כמה שווה The Pride (PRIDE) היום?
החי PRIDEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PRIDE ל USD?
המחיר הנוכחי של PRIDE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של The Pride?
שווי השוק של PRIDE הוא $ 14.61K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PRIDE?
ההיצע במחזור של PRIDE הוא 930.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PRIDE?
‏‏PRIDE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PRIDE?
PRIDE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PRIDE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PRIDE הוא -- USD.
האם PRIDE יעלה השנה?
PRIDE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PRIDE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:47:37 (UTC+8)

The Pride (PRIDE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.