Ternoa (CAPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00120905 גבוה 24 שעות $ 0.00142914 שיא כל הזמנים $ 0.227823 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.27% שינוי מחיר (1D) -13.42% שינוי מחיר (7D) -9.45%

Ternoa (CAPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00123685. במהלך 24 השעות האחרונות, CAPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00120905 לבין שיא של $ 0.00142914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CAPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.227823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CAPS השתנה ב +2.27% במהלך השעה האחרונה, -13.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ternoa (CAPS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.26M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.09M אספקת מחזור 1.83B אספקה כוללת 2,495,986,190.0

שווי השוק הנוכחי של Ternoa הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CAPS הוא 1.83B, עם היצע כולל של 2495986190.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.09M.