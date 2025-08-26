Terminus (TERMINUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.02407832 גבוה 24 שעות $ 0.0265849 שיא כל הזמנים $ 0.483661 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01338012 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.72% שינוי מחיר (1D) -7.04% שינוי מחיר (7D) -5.27%

Terminus (TERMINUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.024672. במהלך 24 השעות האחרונות, TERMINUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02407832 לבין שיא של $ 0.0265849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TERMINUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.483661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01338012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TERMINUS השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -7.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Terminus (TERMINUS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.46M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.46M אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Terminus הוא $ 2.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TERMINUS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.46M.