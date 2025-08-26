TDCCP (TDCCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.099892 גבוה 24 שעות $ 0.124169 שיא כל הזמנים $ 0.440804 המחיר הנמוך ביותר $ 0.064382 שינוי מחיר (שעה אחת) -5.53% שינוי מחיר (1D) +11.25% שינוי מחיר (7D) -4.06%

TDCCP (TDCCP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.11513. במהלך 24 השעות האחרונות, TDCCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.099892 לבין שיא של $ 0.124169, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDCCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.440804, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.064382.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDCCP השתנה ב -5.53% במהלך השעה האחרונה, +11.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TDCCP (TDCCP) מידע שוק

שווי שוק $ 70.55M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.55M אספקת מחזור 640.00M אספקה כוללת 639,999,980.9

שווי השוק הנוכחי של TDCCP הוא $ 70.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDCCP הוא 640.00M, עם היצע כולל של 639999980.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.55M.