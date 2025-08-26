Taro (TARO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00354395 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +73.30%

Taro (TARO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TARO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00354395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARO השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+73.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taro (TARO) מידע שוק

שווי שוק $ 42.81K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.81K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Taro הוא $ 42.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.81K.