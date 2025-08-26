Taro מחיר (TARO)
+1.10%
-0.00%
+73.30%
+73.30%
Taro (TARO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TARO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00354395, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TARO השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+73.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Taro הוא $ 42.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.81K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Taroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTaro ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTaro ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Taroל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.00%
|30 ימים
|$ 0
|+217.75%
|60 ימים
|$ 0
|+380.76%
|90 ימים
|$ 0
|--
ABOUT TARO The true story of survivaL in the ice! Sakhalin huskies (also known as Karafuto ken), Taro and Jiro, rose to fame in 1959 after they were abandoned with 13 other dogs in Antarctica by a Japanese expedition team for almost a year yet survived. While seven of the dogs perished still chained at the campsite, Taro, Jiro and six other dogs managed to escape. The pair endured below-freezing temperatures and survived possibly on a diet of penguins and seals. Finally, in 1959, a new Japanese research team returned to Antarctica, astonished to discover Taro and Jiro still alive after 11 months. News of the surviving dogs reached Japan and they became symbols of perseverance and courage ultimately becoming known as "The Survivors."
