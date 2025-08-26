TAGGR (TAGGR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 50.26$ 50.26 $ 50.26 המחיר הנמוך ביותר $ 0.426645$ 0.426645 $ 0.426645 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.49% שינוי מחיר (7D) +5.49%

TAGGR (TAGGR) המחיר בזמן אמת של הוא $1.13. במהלך 24 השעות האחרונות, TAGGR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAGGRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 50.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.426645.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAGGR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TAGGR (TAGGR) מידע שוק

שווי שוק $ 355.33K$ 355.33K $ 355.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 362.17K$ 362.17K $ 362.17K אספקת מחזור 313.97K 313.97K 313.97K אספקה כוללת 320,020.22 320,020.22 320,020.22

שווי השוק הנוכחי של TAGGR הוא $ 355.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAGGR הוא 313.97K, עם היצע כולל של 320020.22. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 362.17K.