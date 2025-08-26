SureRemit מחיר (RMT)
SureRemit (RMT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03794555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RMT השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -5.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SureRemit הוא $ 228.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RMT הוא 746.90M, עם היצע כולל של 746896620.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.77K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SureRemitל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSureRemit ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSureRemit ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SureRemitל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-5.04%
|30 ימים
|$ 0
|-23.25%
|60 ימים
|$ 0
|+23.06%
|90 ימים
|$ 0
|--
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
