SureRemit סֵמֶל

SureRemit מחיר (RMT)

לא רשום

1 RMT ל USDמחיר חי:

$0.00030646
$0.00030646$0.00030646
-5.00%1D
mexc
USD
SureRemit (RMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:24 (UTC+8)

SureRemit (RMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03794555
$ 0.03794555$ 0.03794555

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-5.04%

-6.72%

-6.72%

SureRemit (RMT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03794555, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RMT השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -5.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SureRemit (RMT) מידע שוק

$ 228.77K
$ 228.77K$ 228.77K

--
----

$ 228.77K
$ 228.77K$ 228.77K

746.90M
746.90M 746.90M

746,896,620.0
746,896,620.0 746,896,620.0

שווי השוק הנוכחי של SureRemit הוא $ 228.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RMT הוא 746.90M, עם היצע כולל של 746896620.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 228.77K.

SureRemit (RMT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SureRemitל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSureRemit ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSureRemit ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SureRemitל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.04%
30 ימים$ 0-23.25%
60 ימים$ 0+23.06%
90 ימים$ 0--

מה זהSureRemit (RMT)

Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.

SureRemit (RMT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SureRemitתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SureRemit (RMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SureRemit (RMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SureRemit.

בדוק את SureRemit תחזית המחיר עכשיו‏!

RMT למטבעות מקומיים

SureRemit (RMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SureRemit (RMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SureRemit (RMT)

כמה שווה SureRemit (RMT) היום?
החי RMTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RMT ל USD?
המחיר הנוכחי של RMT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SureRemit?
שווי השוק של RMT הוא $ 228.77K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RMT?
ההיצע במחזור של RMT הוא 746.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RMT?
‏‏RMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03794555 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RMT?
RMT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RMT הוא -- USD.
האם RMT יעלה השנה?
RMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:46:24 (UTC+8)

SureRemit (RMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

