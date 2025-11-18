SuperGrok מחיר היום

מחיר SuperGrok (SUPERGROK) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUPERGROK ל USD הוא -- לכל SUPERGROK.

SuperGrok כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,345, עם היצע במחזור של 1.00B SUPERGROK. ב‑24 השעות האחרונות, SUPERGROK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00501917, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SUPERGROK נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -21.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SuperGrok (SUPERGROK) מידע שוק

שווי שוק $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.35K$ 77.35K $ 77.35K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

