SunContract (SNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03317995 $ 0.03317995 $ 0.03317995 24 שעות נמוך $ 0.03529865 $ 0.03529865 $ 0.03529865 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03317995$ 0.03317995 $ 0.03317995 גבוה 24 שעות $ 0.03529865$ 0.03529865 $ 0.03529865 שיא כל הזמנים $ 0.664222$ 0.664222 $ 0.664222 המחיר הנמוך ביותר $ 0.002099$ 0.002099 $ 0.002099 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.27% שינוי מחיר (1D) -4.92% שינוי מחיר (7D) -2.74% שינוי מחיר (7D) -2.74%

SunContract (SNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03336455. במהלך 24 השעות האחרונות, SNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03317995 לבין שיא של $ 0.03529865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.664222, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002099.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNC השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SunContract (SNC) מידע שוק

שווי שוק $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M אספקת מחזור 122.71M 122.71M 122.71M אספקה כוללת 122,707,503.0 122,707,503.0 122,707,503.0

שווי השוק הנוכחי של SunContract הוא $ 4.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNC הוא 122.71M, עם היצע כולל של 122707503.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.09M.