SunContract סֵמֶל

SunContract מחיר (SNC)

לא רשום

1 SNC ל USDמחיר חי:

$0.03336455
$0.03336455$0.03336455
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
SunContract (SNC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:03:27 (UTC+8)

SunContract (SNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03317995
$ 0.03317995$ 0.03317995
24 שעות נמוך
$ 0.03529865
$ 0.03529865$ 0.03529865
גבוה 24 שעות

$ 0.03317995
$ 0.03317995$ 0.03317995

$ 0.03529865
$ 0.03529865$ 0.03529865

$ 0.664222
$ 0.664222$ 0.664222

$ 0.002099
$ 0.002099$ 0.002099

+0.27%

-4.92%

-2.74%

-2.74%

SunContract (SNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03336455. במהלך 24 השעות האחרונות, SNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03317995 לבין שיא של $ 0.03529865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.664222, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002099.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNC השתנה ב +0.27% במהלך השעה האחרונה, -4.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SunContract (SNC) מידע שוק

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

--
----

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

122.71M
122.71M 122.71M

122,707,503.0
122,707,503.0 122,707,503.0

שווי השוק הנוכחי של SunContract הוא $ 4.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNC הוא 122.71M, עם היצע כולל של 122707503.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.09M.

SunContract (SNC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SunContractל USDהיה $ -0.00172863262023453.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSunContract ל USDהיה . $ -0.0030116944.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSunContract ל USDהיה $ -0.0008777479.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SunContractל USDהיה $ -0.004825352317097964.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00172863262023453-4.92%
30 ימים$ -0.0030116944-9.02%
60 ימים$ -0.0008777479-2.63%
90 ימים$ -0.004825352317097964-12.63%

מה זהSunContract (SNC)

SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute.

SunContract (SNC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

SunContractתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SunContract (SNC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SunContract (SNC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SunContract.

בדוק את SunContract תחזית המחיר עכשיו‏!

SunContract (SNC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SunContract (SNC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SNC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SunContract (SNC)

כמה שווה SunContract (SNC) היום?
החי SNCהמחיר ב USD הוא 0.03336455 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SNC ל USD?
המחיר הנוכחי של SNC ל USD הוא $ 0.03336455. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SunContract?
שווי השוק של SNC הוא $ 4.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SNC?
ההיצע במחזור של SNC הוא 122.71M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SNC?
‏‏SNC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.664222 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SNC?
SNC ‏‏רשם מחירATL של 0.002099 USD.
מהו נפח המסחר של SNC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SNC הוא -- USD.
האם SNC יעלה השנה?
SNC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SNC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
