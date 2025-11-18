Study conviction מחיר היום

מחיר Study conviction (STUDY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STUDY ל USD הוא -- לכל STUDY.

Study conviction כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,558.89, עם היצע במחזור של 1.00B STUDY. ב‑24 השעות האחרונות, STUDY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00125324, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STUDY נע ב -- בשעה האחרונה ו -14.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Study conviction (STUDY) מידע שוק

שווי שוק $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Study conviction הוא $ 15.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STUDY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.56K.