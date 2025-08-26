Stargaze (STARS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00102298 גבוה 24 שעות $ 0.00111637 שיא כל הזמנים $ 0.83741 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65% שינוי מחיר (1D) -7.31% שינוי מחיר (7D) -4.62%

Stargaze (STARS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103023. במהלך 24 השעות האחרונות, STARS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00102298 לבין שיא של $ 0.00111637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STARSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.83741, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STARS השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -7.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stargaze (STARS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.84M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.08M אספקת מחזור 2.76B אספקה כוללת 2,986,560,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stargaze הוא $ 2.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STARS הוא 2.76B, עם היצע כולל של 2986560000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.08M.