טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) +7.27%

Spike (SPIKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPIKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPIKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPIKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spike (SPIKE) מידע שוק

שווי שוק $ 218.66K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.66K אספקת מחזור 395.67B אספקה כוללת 395,670,320,554.5286

שווי השוק הנוכחי של Spike הוא $ 218.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPIKE הוא 395.67B, עם היצע כולל של 395670320554.5286. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.66K.