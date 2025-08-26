SPARTA (SPARTA) מידע על מחיר (USD)

SPARTA (SPARTA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.067051. במהלך 24 השעות האחרונות, SPARTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.066567 לבין שיא של $ 0.076438, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPARTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.111468, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03103831.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPARTA השתנה ב -0.96% במהלך השעה האחרונה, -12.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של SPARTA הוא $ 12.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPARTA הוא 186.83M, עם היצע כולל של 186834898.904. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.62M.