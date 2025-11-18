SparkDEX מחיר היום

מחיר SparkDEX (SPRK) בזמן אמת היום הוא $ 0.02188913, עם שינוי של 3.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPRK ל USD הוא $ 0.02188913 לכל SPRK.

SparkDEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,440,100, עם היצע במחזור של 65.88M SPRK. ב‑24 השעות האחרונות, SPRK סחר בין $ 0.02167424 (נמוך) ל $ 0.02273769 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04726344, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01998888.

ביצועים לטווח קצר, SPRK נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו -15.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SparkDEX (SPRK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.74M$ 21.74M $ 21.74M אספקת מחזור 65.88M 65.88M 65.88M אספקה כוללת 994,629,026.0 994,629,026.0 994,629,026.0

שווי השוק הנוכחי של SparkDEX הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPRK הוא 65.88M, עם היצע כולל של 994629026.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.74M.