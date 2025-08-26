Spacemesh ($SMH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 6.75 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00159981 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.01%

Spacemesh ($SMH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00210051. במהלך 24 השעות האחרונות, $SMH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SMHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00159981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SMH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spacemesh ($SMH) מידע שוק

שווי שוק $ 150.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 150.93K אספקת מחזור 71.85M אספקה כוללת 71,851,534.729

שווי השוק הנוכחי של Spacemesh הוא $ 150.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SMH הוא 71.85M, עם היצע כולל של 71851534.729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.93K.