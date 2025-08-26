עוד על $SMH

$SMH מידע על מחיר

$SMH מסמך לבן

$SMH אתר רשמי

$SMH טוקניומיקה

$SMH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Spacemesh סֵמֶל

Spacemesh מחיר ($SMH)

לא רשום

1 $SMH ל USDמחיר חי:

$0.00210051
$0.00210051$0.00210051
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Spacemesh ($SMH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:28:25 (UTC+8)

Spacemesh ($SMH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6.75
$ 6.75$ 6.75

$ 0.00159981
$ 0.00159981$ 0.00159981

--

--

-0.01%

-0.01%

Spacemesh ($SMH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00210051. במהלך 24 השעות האחרונות, $SMH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SMHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00159981.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SMH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spacemesh ($SMH) מידע שוק

$ 150.93K
$ 150.93K$ 150.93K

--
----

$ 150.93K
$ 150.93K$ 150.93K

71.85M
71.85M 71.85M

71,851,534.729
71,851,534.729 71,851,534.729

שווי השוק הנוכחי של Spacemesh הוא $ 150.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SMH הוא 71.85M, עם היצע כולל של 71851534.729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 150.93K.

Spacemesh ($SMH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spacemeshל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpacemesh ל USDהיה . $ -0.0007221286.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpacemesh ל USDהיה $ -0.0015270041.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spacemeshל USDהיה $ -0.009308636268978711.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0007221286-34.37%
60 ימים$ -0.0015270041-72.69%
90 ימים$ -0.009308636268978711-81.58%

מה זהSpacemesh ($SMH)

pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Spacemesh ($SMH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Spacemeshתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spacemesh ($SMH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spacemesh ($SMH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spacemesh.

בדוק את Spacemesh תחזית המחיר עכשיו‏!

$SMH למטבעות מקומיים

Spacemesh ($SMH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spacemesh ($SMH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $SMH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spacemesh ($SMH)

כמה שווה Spacemesh ($SMH) היום?
החי $SMHהמחיר ב USD הוא 0.00210051 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $SMH ל USD?
המחיר הנוכחי של $SMH ל USD הוא $ 0.00210051. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spacemesh?
שווי השוק של $SMH הוא $ 150.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $SMH?
ההיצע במחזור של $SMH הוא 71.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $SMH?
‏‏$SMH השיג מחיר שיא (ATH) של 6.75 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $SMH?
$SMH ‏‏רשם מחירATL של 0.00159981 USD.
מהו נפח המסחר של $SMH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $SMH הוא -- USD.
האם $SMH יעלה השנה?
$SMH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $SMH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:28:25 (UTC+8)

Spacemesh ($SMH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.