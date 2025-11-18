sonar מחיר היום

מחיר sonar (S0X) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000634, עם שינוי של 3.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ S0X ל USD הוא $ 0.00000634 לכל S0X.

sonar כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,007.3, עם היצע במחזור של 947.27M S0X. ב‑24 השעות האחרונות, S0X סחר בין $ 0.00000611 (נמוך) ל $ 0.0000066 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00012122, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000611.

ביצועים לטווח קצר, S0X נע ב -- בשעה האחרונה ו -36.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

sonar (S0X) מידע שוק

שווי שוק $ 6.01K$ 6.01K $ 6.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K אספקת מחזור 947.27M 947.27M 947.27M אספקה כוללת 999,943,974.18213 999,943,974.18213 999,943,974.18213

