SOLIDE (SOLIDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.95% שינוי מחיר (7D) +4.21%

SOLIDE (SOLIDE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLIDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLIDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLIDE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOLIDE (SOLIDE) מידע שוק

שווי שוק $ 12.99K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.99K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,996,548.15

שווי השוק הנוכחי של SOLIDE הוא $ 12.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLIDE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999996548.15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.99K.