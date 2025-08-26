SolGoat (SOLGOAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.16447$ 0.16447 $ 0.16447 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +14.50% שינוי מחיר (7D) +14.50%

SolGoat (SOLGOAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103209. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLGOAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLGOATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.16447, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLGOAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolGoat (SOLGOAT) מידע שוק

שווי שוק $ 103.20K$ 103.20K $ 103.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.20K$ 103.20K $ 103.20K אספקת מחזור 99.99M 99.99M 99.99M אספקה כוללת 99,991,897.995289 99,991,897.995289 99,991,897.995289

שווי השוק הנוכחי של SolGoat הוא $ 103.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLGOAT הוא 99.99M, עם היצע כולל של 99991897.995289. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.20K.