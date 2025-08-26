SolCypher (CYPHER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00207527$ 0.00207527 $ 0.00207527 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -9.04% שינוי מחיר (7D) +0.77% שינוי מחיר (7D) +0.77%

SolCypher (CYPHER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CYPHER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CYPHERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00207527, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CYPHER השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -9.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolCypher (CYPHER) מידע שוק

שווי שוק $ 742.97K$ 742.97K $ 742.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 742.97K$ 742.97K $ 742.97K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,984,651.934231 999,984,651.934231 999,984,651.934231

שווי השוק הנוכחי של SolCypher הוא $ 742.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CYPHER הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999984651.934231. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 742.97K.