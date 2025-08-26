SolARBa (SOLARBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3.08 $ 3.08 $ 3.08 24 שעות נמוך $ 3.52 $ 3.52 $ 3.52 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3.08$ 3.08 $ 3.08 גבוה 24 שעות $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 שיא כל הזמנים $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.685554$ 0.685554 $ 0.685554 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -5.03% שינוי מחיר (7D) +22.35% שינוי מחיר (7D) +22.35%

SolARBa (SOLARBA) המחיר בזמן אמת של הוא $3.12. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLARBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.08 לבין שיא של $ 3.52, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLARBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.685554.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLARBA השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SolARBa (SOLARBA) מידע שוק

שווי שוק $ 864.69K$ 864.69K $ 864.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 864.69K$ 864.69K $ 864.69K אספקת מחזור 277.06K 277.06K 277.06K אספקה כוללת 277,058.635273 277,058.635273 277,058.635273

שווי השוק הנוכחי של SolARBa הוא $ 864.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLARBA הוא 277.06K, עם היצע כולל של 277058.635273. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 864.69K.