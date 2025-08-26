עוד על DRIP

SOL DRIP סֵמֶל

SOL DRIP מחיר (DRIP)

לא רשום

1 DRIP ל USDמחיר חי:

$0.00012357
$0.00012357$0.00012357
-14.30%1D
mexc
USD
SOL DRIP (DRIP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:01:57 (UTC+8)

SOL DRIP (DRIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-14.35%

+39.75%

+39.75%

SOL DRIP (DRIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRIP השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -14.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+39.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOL DRIP (DRIP) מידע שוק

$ 116.29K
$ 116.29K$ 116.29K

--
----

$ 116.29K
$ 116.29K$ 116.29K

941.11M
941.11M 941.11M

941,111,483.1791446
941,111,483.1791446 941,111,483.1791446

שווי השוק הנוכחי של SOL DRIP הוא $ 116.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRIP הוא 941.11M, עם היצע כולל של 941111483.1791446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.29K.

SOL DRIP (DRIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SOL DRIPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOL DRIP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSOL DRIP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SOL DRIPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.35%
30 ימים$ 0-10.66%
60 ימים$ 0-22.11%
90 ימים$ 0--

מה זהSOL DRIP (DRIP)

$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SOL DRIP (DRIP) משאב

האתר הרשמי

SOL DRIPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SOL DRIP (DRIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SOL DRIP (DRIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SOL DRIP.

בדוק את SOL DRIP תחזית המחיר עכשיו‏!

DRIP למטבעות מקומיים

SOL DRIP (DRIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SOL DRIP (DRIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DRIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SOL DRIP (DRIP)

כמה שווה SOL DRIP (DRIP) היום?
החי DRIPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DRIP ל USD?
המחיר הנוכחי של DRIP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SOL DRIP?
שווי השוק של DRIP הוא $ 116.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DRIP?
ההיצע במחזור של DRIP הוא 941.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DRIP?
‏‏DRIP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DRIP?
DRIP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DRIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DRIP הוא -- USD.
האם DRIP יעלה השנה?
DRIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DRIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
