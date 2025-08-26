SOL DRIP (DRIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.82% שינוי מחיר (1D) -14.35% שינוי מחיר (7D) +39.75% שינוי מחיר (7D) +39.75%

SOL DRIP (DRIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRIP השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -14.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+39.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SOL DRIP (DRIP) מידע שוק

שווי שוק $ 116.29K$ 116.29K $ 116.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.29K$ 116.29K $ 116.29K אספקת מחזור 941.11M 941.11M 941.11M אספקה כוללת 941,111,483.1791446 941,111,483.1791446 941,111,483.1791446

שווי השוק הנוכחי של SOL DRIP הוא $ 116.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRIP הוא 941.11M, עם היצע כולל של 941111483.1791446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.29K.