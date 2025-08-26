Snapcat (SNAPCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00692553 $ 0.00692553 $ 0.00692553 24 שעות נמוך $ 0.00748354 $ 0.00748354 $ 0.00748354 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00692553$ 0.00692553 $ 0.00692553 גבוה 24 שעות $ 0.00748354$ 0.00748354 $ 0.00748354 שיא כל הזמנים $ 0.258497$ 0.258497 $ 0.258497 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.11% שינוי מחיר (7D) +1.33% שינוי מחיר (7D) +1.33%

Snapcat (SNAPCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00695111. במהלך 24 השעות האחרונות, SNAPCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00692553 לבין שיא של $ 0.00748354, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNAPCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.258497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNAPCAT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Snapcat (SNAPCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 69.51K$ 69.51K $ 69.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.51K$ 69.51K $ 69.51K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Snapcat הוא $ 69.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNAPCAT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.51K.