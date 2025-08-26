SMOL (SMOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00337217 $ 0.00337217 $ 0.00337217 24 שעות נמוך $ 0.00387497 $ 0.00387497 $ 0.00387497 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00337217$ 0.00337217 $ 0.00337217 גבוה 24 שעות $ 0.00387497$ 0.00387497 $ 0.00387497 שיא כל הזמנים $ 0.01234858$ 0.01234858 $ 0.01234858 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0006465$ 0.0006465 $ 0.0006465 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -5.06% שינוי מחיר (7D) -11.32% שינוי מחיר (7D) -11.32%

SMOL (SMOL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00337231. במהלך 24 השעות האחרונות, SMOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00337217 לבין שיא של $ 0.00387497, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01234858, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0006465.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMOL השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -5.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SMOL (SMOL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M אספקת מחזור 665.61M 665.61M 665.61M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SMOL הוא $ 2.24M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMOL הוא 665.61M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.37M.