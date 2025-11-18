Smart Layer Network מחיר היום

מחיר Smart Layer Network (SLN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00758516, עם שינוי של 0.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SLN ל USD הוא $ 0.00758516 לכל SLN.

Smart Layer Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 611,811, עם היצע במחזור של 78.87M SLN. ב‑24 השעות האחרונות, SLN סחר בין $ 0.00748677 (נמוך) ל $ 0.0081155 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 7.46, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00592817.

ביצועים לטווח קצר, SLN נע ב -3.24% בשעה האחרונה ו -35.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Smart Layer Network (SLN) מידע שוק

שווי שוק $ 611.81K$ 611.81K $ 611.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 775.76K$ 775.76K $ 775.76K אספקת מחזור 78.87M 78.87M 78.87M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Smart Layer Network הוא $ 611.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLN הוא 78.87M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 775.76K.