SMACKM (SMACKM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00276613 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -7.10% שינוי מחיר (7D) -13.34%

SMACKM (SMACKM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SMACKM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SMACKMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00276613, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SMACKM השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -7.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SMACKM (SMACKM) מידע שוק

שווי שוק $ 627.81K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 769.64K אספקת מחזור 815.72M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SMACKM הוא $ 627.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SMACKM הוא 815.72M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 769.64K.