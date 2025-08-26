SLIME (SLIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00280345$ 0.00280345 $ 0.00280345 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -0.73% שינוי מחיר (7D) +22.63% שינוי מחיר (7D) +22.63%

SLIME (SLIME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SLIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00280345, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLIME השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SLIME (SLIME) מידע שוק

שווי שוק $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K אספקת מחזור 888.48M 888.48M 888.48M אספקה כוללת 888,482,624.0591266 888,482,624.0591266 888,482,624.0591266

שווי השוק הנוכחי של SLIME הוא $ 21.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLIME הוא 888.48M, עם היצע כולל של 888482624.0591266. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.01K.