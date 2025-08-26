SLAV (SLAV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002141 $ 0.00002141 $ 0.00002141 24 שעות נמוך $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002141$ 0.00002141 $ 0.00002141 גבוה 24 שעות $ 0.0000222$ 0.0000222 $ 0.0000222 שיא כל הזמנים $ 0.00013626$ 0.00013626 $ 0.00013626 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001443$ 0.00001443 $ 0.00001443 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.05% שינוי מחיר (1D) -1.83% שינוי מחיר (7D) +0.26% שינוי מחיר (7D) +0.26%

SLAV (SLAV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002164. במהלך 24 השעות האחרונות, SLAV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002141 לבין שיא של $ 0.0000222, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SLAVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00013626, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001443.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SLAV השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -1.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SLAV (SLAV) מידע שוק

שווי שוק $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SLAV הוא $ 21.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SLAV הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.64K.