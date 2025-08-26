SIZE מחיר (SIZE)
-0.26%
-6.34%
+1.81%
+1.81%
SIZE (SIZE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SIZE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SIZEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02052368, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SIZE השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -6.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SIZE הוא $ 257.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SIZE הוא 973.21M, עם היצע כולל של 973211725.685473. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.02K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SIZEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSIZE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSIZE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SIZEל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.34%
|30 ימים
|$ 0
|+70.43%
|60 ימים
|$ 0
|-14.84%
|90 ימים
|$ 0
|--
Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape.
