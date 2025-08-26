עוד על SILLY

Silly Dragon סֵמֶל

Silly Dragon מחיר (SILLY)

לא רשום

1 SILLY ל USDמחיר חי:

$0.00124559
$0.00124559
+3.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Silly Dragon (SILLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:15 (UTC+8)

Silly Dragon (SILLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00118768
$ 0.00118768
24 שעות נמוך
$ 0.00174977
$ 0.00174977
גבוה 24 שעות

$ 0.00118768
$ 0.00118768

$ 0.00174977
$ 0.00174977

$ 0.159107
$ 0.159107

$ 0.00101644
$ 0.00101644

-0.67%

+3.51%

+3.85%

+3.85%

Silly Dragon (SILLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00124757. במהלך 24 השעות האחרונות, SILLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00118768 לבין שיא של $ 0.00174977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SILLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.159107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101644.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SILLY השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, +3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Silly Dragon (SILLY) מידע שוק

$ 1.25M
$ 1.25M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M

999.93M
999.93M

999,929,155.091878
999,929,155.091878

שווי השוק הנוכחי של Silly Dragon הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SILLY הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999929155.091878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.

Silly Dragon (SILLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Silly Dragonל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSilly Dragon ל USDהיה . $ +0.0000022179.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSilly Dragon ל USDהיה $ +0.0001122044.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Silly Dragonל USDהיה $ -0.0004373086650769502.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.51%
30 ימים$ +0.0000022179+0.18%
60 ימים$ +0.0001122044+8.99%
90 ימים$ -0.0004373086650769502-25.95%

מה זהSilly Dragon (SILLY)

Silly Dragon: A whimsical, fun-loving character in the Solana blockchain world, embodying innovation, community, and playfulness. 🐉✨🚀 ON NOVEMBER 8, ANATOLY POSTS ON HIS ACCOUNT X 'THE YEAR OF THE SILLY DRAGON' HAS INFUSED A FRESH AND PLAYFUL ENERGY INTO THE SOLANA NARRATIVE. AS WE APPROACH THE YEAR 2024, OFTEN ASSOCIATED WITH THE DRAGON IN VARIOUS CULTURAL ZODIACS, ANTICIPATION IS GROWING ABOUT WHAT NARRATIVES AND INNOVATIONS MIGHT DEVELOP AROUND THE SILLY DRAGON. THIS PLAYFUL SYMBOL COULD VERY WELL BECOME A CATALYST FOR NEW CREATIVE INITIATIVES AND COMMUNITY ENGAGEMENT, ADDING AN INTRIGUING LAYER TO SOLANA'S EVOLVING STORY.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Silly Dragon (SILLY) משאב

האתר הרשמי

Silly Dragonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Silly Dragon (SILLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Silly Dragon (SILLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Silly Dragon.

בדוק את Silly Dragon תחזית המחיר עכשיו‏!

SILLY למטבעות מקומיים

Silly Dragon (SILLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Silly Dragon (SILLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SILLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Silly Dragon (SILLY)

כמה שווה Silly Dragon (SILLY) היום?
החי SILLYהמחיר ב USD הוא 0.00124757 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SILLY ל USD?
המחיר הנוכחי של SILLY ל USD הוא $ 0.00124757. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Silly Dragon?
שווי השוק של SILLY הוא $ 1.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SILLY?
ההיצע במחזור של SILLY הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SILLY?
‏‏SILLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.159107 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SILLY?
SILLY ‏‏רשם מחירATL של 0.00101644 USD.
מהו נפח המסחר של SILLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SILLY הוא -- USD.
האם SILLY יעלה השנה?
SILLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SILLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:13:15 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.