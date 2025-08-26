Silly Dragon (SILLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00118768 $ 0.00118768 $ 0.00118768 24 שעות נמוך $ 0.00174977 $ 0.00174977 $ 0.00174977 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00118768$ 0.00118768 $ 0.00118768 גבוה 24 שעות $ 0.00174977$ 0.00174977 $ 0.00174977 שיא כל הזמנים $ 0.159107$ 0.159107 $ 0.159107 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00101644$ 0.00101644 $ 0.00101644 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.67% שינוי מחיר (1D) +3.51% שינוי מחיר (7D) +3.85% שינוי מחיר (7D) +3.85%

Silly Dragon (SILLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00124757. במהלך 24 השעות האחרונות, SILLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00118768 לבין שיא של $ 0.00174977, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SILLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.159107, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00101644.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SILLY השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, +3.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Silly Dragon (SILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,929,155.091878 999,929,155.091878 999,929,155.091878

שווי השוק הנוכחי של Silly Dragon הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SILLY הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999929155.091878. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.25M.