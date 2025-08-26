ShredN (SHRED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00209012 $ 0.00209012 $ 0.00209012 24 שעות נמוך $ 0.00270406 $ 0.00270406 $ 0.00270406 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00209012$ 0.00209012 $ 0.00209012 גבוה 24 שעות $ 0.00270406$ 0.00270406 $ 0.00270406 שיא כל הזמנים $ 14.31$ 14.31 $ 14.31 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00203266$ 0.00203266 $ 0.00203266 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) +8.27% שינוי מחיר (7D) -0.25% שינוי מחיר (7D) -0.25%

ShredN (SHRED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00239773. במהלך 24 השעות האחרונות, SHRED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00209012 לבין שיא של $ 0.00270406, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHREDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 14.31, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00203266.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHRED השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, +8.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ShredN (SHRED) מידע שוק

שווי שוק $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 245.93K$ 245.93K $ 245.93K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ShredN הוא $ 24.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHRED הוא 10.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 245.93K.