Shrapnel (SHRAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00383626 גבוה 24 שעות $ 0.00431501 שיא כל הזמנים $ 0.435265 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00316948 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -9.67% שינוי מחיר (7D) -12.11%

Shrapnel (SHRAP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00389743. במהלך 24 השעות האחרונות, SHRAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00383626 לבין שיא של $ 0.00431501, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHRAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.435265, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00316948.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHRAP השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -9.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shrapnel (SHRAP) מידע שוק

שווי שוק $ 6.04M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.71M אספקת מחזור 1.55B אספקה כוללת 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shrapnel הוא $ 6.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHRAP הוא 1.55B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.71M.