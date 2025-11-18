SERO מחיר היום

מחיר SERO (SERO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00231432, עם שינוי של 2.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SERO ל USD הוא $ 0.00231432 לכל SERO.

SERO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,024,505, עם היצע במחזור של 443.82M SERO. ב‑24 השעות האחרונות, SERO סחר בין $ 0.00230733 (נמוך) ל $ 0.00240405 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.55192, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00230733.

ביצועים לטווח קצר, SERO נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -8.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SERO (SERO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M אספקת מחזור 443.82M 443.82M 443.82M אספקה כוללת 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SERO הוא $ 1.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SERO הוא 443.82M, עם היצע כולל של 650000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.50M.