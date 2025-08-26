Sentre (SNTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01462805 גבוה 24 שעות $ 0.01736337 שיא כל הזמנים $ 0.053225 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -4.57% שינוי מחיר (7D) -22.93%

Sentre (SNTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0148875. במהלך 24 השעות האחרונות, SNTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01462805 לבין שיא של $ 0.01736337, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.053225, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNTR השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -4.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sentre (SNTR) מידע שוק

שווי שוק $ 14.89M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.89M אספקת מחזור 999.94M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sentre הוא $ 14.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNTR הוא 999.94M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.89M.