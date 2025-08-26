עוד על SWIO

Second World Games סֵמֶל

Second World Games מחיר (SWIO)

לא רשום

1 SWIO ל USDמחיר חי:

$0.00131305
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Second World Games (SWIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:31 (UTC+8)

Second World Games (SWIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.255872
$ 0.00130543
--

--

0.00%

0.00%

Second World Games (SWIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00131305. במהלך 24 השעות האחרונות, SWIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.255872, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130543.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWIO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Second World Games (SWIO) מידע שוק

$ 9.22K
--
$ 196.96K
7.02M
150,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Second World Games הוא $ 9.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWIO הוא 7.02M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.96K.

Second World Games (SWIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Second World Gamesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSecond World Games ל USDהיה . $ -0.0000466973.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSecond World Games ל USDהיה $ -0.0001760815.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Second World Gamesל USDהיה $ -0.000322686899524242.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000466973-3.55%
60 ימים$ -0.0001760815-13.41%
90 ימים$ -0.000322686899524242-19.72%

מה זהSecond World Games (SWIO)

The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Second World Games (SWIO) משאב

האתר הרשמי

Second World Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Second World Games (SWIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Second World Games (SWIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Second World Games.

בדוק את Second World Games תחזית המחיר עכשיו‏!

SWIO למטבעות מקומיים

Second World Games (SWIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Second World Games (SWIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Second World Games (SWIO)

כמה שווה Second World Games (SWIO) היום?
החי SWIOהמחיר ב USD הוא 0.00131305 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWIO ל USD?
המחיר הנוכחי של SWIO ל USD הוא $ 0.00131305. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Second World Games?
שווי השוק של SWIO הוא $ 9.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWIO?
ההיצע במחזור של SWIO הוא 7.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWIO?
‏‏SWIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.255872 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWIO?
SWIO ‏‏רשם מחירATL של 0.00130543 USD.
מהו נפח המסחר של SWIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWIO הוא -- USD.
האם SWIO יעלה השנה?
SWIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:31 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.