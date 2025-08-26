Second World Games (SWIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.255872$ 0.255872 $ 0.255872 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00130543$ 0.00130543 $ 0.00130543 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Second World Games (SWIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00131305. במהלך 24 השעות האחרונות, SWIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.255872, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00130543.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWIO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Second World Games (SWIO) מידע שוק

שווי שוק $ 9.22K$ 9.22K $ 9.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 196.96K$ 196.96K $ 196.96K אספקת מחזור 7.02M 7.02M 7.02M אספקה כוללת 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Second World Games הוא $ 9.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWIO הוא 7.02M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.96K.