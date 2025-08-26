Schrodi (SCHRODI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00262977 $ 0.00262977 $ 0.00262977 24 שעות נמוך $ 0.00299947 $ 0.00299947 $ 0.00299947 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00262977$ 0.00262977 $ 0.00262977 גבוה 24 שעות $ 0.00299947$ 0.00299947 $ 0.00299947 שיא כל הזמנים $ 0.00615252$ 0.00615252 $ 0.00615252 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00104247$ 0.00104247 $ 0.00104247 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.49% שינוי מחיר (1D) -8.77% שינוי מחיר (7D) +0.74% שינוי מחיר (7D) +0.74%

Schrodi (SCHRODI) מידע שוק

שווי שוק $ 273.31K$ 273.31K $ 273.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 273.31K$ 273.31K $ 273.31K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

