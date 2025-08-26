SCHNITZEL מחיר (SNTZL)
SCHNITZEL (SNTZL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SNTZL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SNTZLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SNTZL השתנה ב +0.68% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SCHNITZEL הוא $ 56.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SNTZL הוא 603.36M, עם היצע כולל של 923360114.93. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.08K.
במהלך היום, השינוי במחיר של SCHNITZELל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSCHNITZEL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSCHNITZEL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SCHNITZELל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.07%
|30 ימים
|$ 0
|-22.98%
|60 ימים
|$ 0
|-29.56%
|90 ימים
|$ 0
|--
Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.
