SavePlanetEarth (SPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00827631. במהלך 24 השעות האחרונות, SPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00820731 לבין שיא של $ 0.00879632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00298054.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPE השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -5.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של SavePlanetEarth הוא $ 4.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPE הוא 589.51M, עם היצע כולל של 589507929.8179382. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.88M.
במהלך היום, השינוי במחיר של SavePlanetEarthל USDהיה $ -0.000503342584605889.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSavePlanetEarth ל USDהיה . $ +0.0008841673.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSavePlanetEarth ל USDהיה $ +0.0040828998.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SavePlanetEarthל USDהיה $ +0.001656508529328783.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000503342584605889
|-5.73%
|30 ימים
|$ +0.0008841673
|+10.68%
|60 ימים
|$ +0.0040828998
|+49.33%
|90 ימים
|$ +0.001656508529328783
|+25.02%
Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
