SavePlanetEarth (SPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00820731 $ 0.00820731 $ 0.00820731 24 שעות נמוך $ 0.00879632 $ 0.00879632 $ 0.00879632 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00820731$ 0.00820731 $ 0.00820731 גבוה 24 שעות $ 0.00879632$ 0.00879632 $ 0.00879632 שיא כל הזמנים $ 0.14091$ 0.14091 $ 0.14091 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00298054$ 0.00298054 $ 0.00298054 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -5.73% שינוי מחיר (7D) +2.20% שינוי מחיר (7D) +2.20%

SavePlanetEarth (SPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00827631. במהלך 24 השעות האחרונות, SPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00820731 לבין שיא של $ 0.00879632, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00298054.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPE השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -5.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SavePlanetEarth (SPE) מידע שוק

שווי שוק $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M אספקת מחזור 589.51M 589.51M 589.51M אספקה כוללת 589,507,929.8179382 589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

שווי השוק הנוכחי של SavePlanetEarth הוא $ 4.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPE הוא 589.51M, עם היצע כולל של 589507929.8179382. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.88M.