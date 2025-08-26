Sashimi (SASHIMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00366304 $ 0.00366304 $ 0.00366304 24 שעות נמוך $ 0.00439757 $ 0.00439757 $ 0.00439757 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00366304$ 0.00366304 $ 0.00366304 גבוה 24 שעות $ 0.00439757$ 0.00439757 $ 0.00439757 שיא כל הזמנים $ 6.2$ 6.2 $ 6.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +2.81% שינוי מחיר (7D) +12.01% שינוי מחיר (7D) +12.01%

Sashimi (SASHIMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00381553. במהלך 24 השעות האחרונות, SASHIMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00366304 לבין שיא של $ 0.00439757, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SASHIMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SASHIMI השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sashimi (SASHIMI) מידע שוק

שווי שוק $ 853.50K$ 853.50K $ 853.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 868.96K$ 868.96K $ 868.96K אספקת מחזור 223.70M 223.70M 223.70M אספקה כוללת 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461 227,751,000.5227461

שווי השוק הנוכחי של Sashimi הוא $ 853.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SASHIMI הוא 223.70M, עם היצע כולל של 227751000.5227461. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 868.96K.