Safe Haven סֵמֶל

Safe Haven מחיר (SHA)

לא רשום

1 SHA ל USDמחיר חי:

+4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Safe Haven (SHA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:10:32 (UTC+8)

Safe Haven (SHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.33%

+4.39%

-8.69%

-8.69%

Safe Haven (SHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01705096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHA השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, +4.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Safe Haven (SHA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Safe Haven הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHA הוא 8.50B, עם היצע כולל של 8500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.

Safe Haven (SHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Safe Havenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSafe Haven ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSafe Haven ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Safe Havenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+4.39%
30 ימים$ 0-16.04%
60 ימים$ 0-2.85%
90 ימים$ 0--

מה זהSafe Haven (SHA)

Safe Haven Foundation is a Decentralized B2B2C Platform which supports companies and blockchain projects, aiding their expansion within their verticals. We will open our platform and tech solutions to the community, developers, entrepreneurs, inheritance and trust professionals, and existing financial services companies.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Safe Haven (SHA) משאב

האתר הרשמי

Safe Havenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Safe Haven (SHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Safe Haven (SHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Safe Haven.

בדוק את Safe Haven תחזית המחיר עכשיו‏!

SHA למטבעות מקומיים

Safe Haven (SHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Safe Haven (SHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Safe Haven (SHA)

כמה שווה Safe Haven (SHA) היום?
החי SHAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHA ל USD?
המחיר הנוכחי של SHA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Safe Haven?
שווי השוק של SHA הוא $ 1.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHA?
ההיצע במחזור של SHA הוא 8.50B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHA?
‏‏SHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01705096 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHA?
SHA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHA הוא -- USD.
האם SHA יעלה השנה?
SHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:10:32 (UTC+8)

Safe Haven (SHA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.