RWAX מחיר (RWAX)

1 RWAX ל USDמחיר חי:

$0.063497
$0.063497$0.063497
-8.50%1D
mexc
USD
RWAX (RWAX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:10:10 (UTC+8)

RWAX (RWAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.062655
$ 0.062655$ 0.062655
24 שעות נמוך
$ 0.069672
$ 0.069672$ 0.069672
גבוה 24 שעות

$ 0.062655
$ 0.062655$ 0.062655

$ 0.069672
$ 0.069672$ 0.069672

$ 0.565142
$ 0.565142$ 0.565142

$ 0.02505924
$ 0.02505924$ 0.02505924

-1.01%

-8.84%

-6.90%

-6.90%

RWAX (RWAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063447. במהלך 24 השעות האחרונות, RWAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062655 לבין שיא של $ 0.069672, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.565142, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02505924.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWAX השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -8.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RWAX (RWAX) מידע שוק

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

--
----

$ 3.13M
$ 3.13M$ 3.13M

16.36M
16.36M 16.36M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RWAX הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWAX הוא 16.36M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.

RWAX (RWAX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RWAXל USDהיה $ -0.00615599621888006.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRWAX ל USDהיה . $ -0.0130342344.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRWAX ל USDהיה $ +0.0186008711.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RWAXל USDהיה $ -0.01292580148583148.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00615599621888006-8.84%
30 ימים$ -0.0130342344-20.54%
60 ימים$ +0.0186008711+29.32%
90 ימים$ -0.01292580148583148-16.92%

מה זהRWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

RWAXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RWAX (RWAX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RWAX (RWAX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RWAX.

בדוק את RWAX תחזית המחיר עכשיו‏!

RWAX למטבעות מקומיים

RWAX (RWAX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RWAX (RWAX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RWAX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RWAX (RWAX)

כמה שווה RWAX (RWAX) היום?
החי RWAXהמחיר ב USD הוא 0.063447 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RWAX ל USD?
המחיר הנוכחי של RWAX ל USD הוא $ 0.063447. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RWAX?
שווי השוק של RWAX הוא $ 1.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RWAX?
ההיצע במחזור של RWAX הוא 16.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RWAX?
‏‏RWAX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.565142 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RWAX?
RWAX ‏‏רשם מחירATL של 0.02505924 USD.
מהו נפח המסחר של RWAX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RWAX הוא -- USD.
האם RWAX יעלה השנה?
RWAX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RWAX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
