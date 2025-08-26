RWAX (RWAX) מידע על מחיר (USD)

RWAX (RWAX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.063447. במהלך 24 השעות האחרונות, RWAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062655 לבין שיא של $ 0.069672, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.565142, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02505924.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWAX השתנה ב -1.01% במהלך השעה האחרונה, -8.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של RWAX הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWAX הוא 16.36M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.13M.