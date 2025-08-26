עוד על RUNNER

Runner on ETH סֵמֶל

Runner on ETH מחיר (RUNNER)

לא רשום

1 RUNNER ל USDמחיר חי:

--
----
-6.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Runner on ETH (RUNNER) טבלת מחירים חיה
Runner on ETH (RUNNER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0041495
$ 0.0041495$ 0.0041495

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-6.67%

-5.37%

-5.37%

Runner on ETH (RUNNER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RUNNER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUNNERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0041495, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUNNER השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -6.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Runner on ETH (RUNNER) מידע שוק

$ 69.79K
$ 69.79K$ 69.79K

--
----

$ 69.79K
$ 69.79K$ 69.79K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Runner on ETH הוא $ 69.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUNNER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.79K.

Runner on ETH (RUNNER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Runner on ETHל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRunner on ETH ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRunner on ETH ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Runner on ETHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.67%
30 ימים$ 0+0.59%
60 ימים$ 0+36.98%
90 ימים$ 0--

מה זהRunner on ETH (RUNNER)

Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s. Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat. Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show *Homestar Runner*. The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a *Homestar Runner* episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work.

Runner on ETH (RUNNER) משאב

האתר הרשמי

Runner on ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Runner on ETH (RUNNER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Runner on ETH (RUNNER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Runner on ETH.

בדוק את Runner on ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

RUNNER למטבעות מקומיים

Runner on ETH (RUNNER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Runner on ETH (RUNNER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RUNNER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Runner on ETH (RUNNER)

כמה שווה Runner on ETH (RUNNER) היום?
החי RUNNERהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RUNNER ל USD?
המחיר הנוכחי של RUNNER ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Runner on ETH?
שווי השוק של RUNNER הוא $ 69.79K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RUNNER?
ההיצע במחזור של RUNNER הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RUNNER?
‏‏RUNNER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0041495 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RUNNER?
RUNNER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RUNNER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RUNNER הוא -- USD.
האם RUNNER יעלה השנה?
RUNNER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RUNNER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.