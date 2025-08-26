RUBY (RUBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00001819 גבוה 24 שעות $ 0.00001867 שיא כל הזמנים $ 0.00832301 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001219 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.94% שינוי מחיר (7D) +1.86%

RUBY (RUBY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000182. במהלך 24 השעות האחרונות, RUBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001819 לבין שיא של $ 0.00001867, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00832301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001219.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUBY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RUBY (RUBY) מידע שוק

שווי שוק $ 18.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.17K אספקת מחזור 998.36M אספקה כוללת 998,356,767.74849

שווי השוק הנוכחי של RUBY הוא $ 18.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUBY הוא 998.36M, עם היצע כולל של 998356767.74849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.17K.