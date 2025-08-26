עוד על RUBY

RUBY סֵמֶל

RUBY מחיר (RUBY)

לא רשום

1 RUBY ל USDמחיר חי:

--
----
-1.90%1D
USD
RUBY (RUBY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:58:18 (UTC+8)

RUBY (RUBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001819
$ 0.00001819$ 0.00001819
24 שעות נמוך
$ 0.00001867
$ 0.00001867$ 0.00001867
גבוה 24 שעות

$ 0.00001819
$ 0.00001819$ 0.00001819

$ 0.00001867
$ 0.00001867$ 0.00001867

$ 0.00832301
$ 0.00832301$ 0.00832301

$ 0.00001219
$ 0.00001219$ 0.00001219

--

-1.94%

+1.86%

+1.86%

RUBY (RUBY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000182. במהלך 24 השעות האחרונות, RUBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001819 לבין שיא של $ 0.00001867, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00832301, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001219.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUBY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.86% ב-7 הימים האחרונים.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUBY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RUBY (RUBY) מידע שוק

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

--
----

$ 18.17K
$ 18.17K$ 18.17K

998.36M
998.36M 998.36M

998,356,767.74849
998,356,767.74849 998,356,767.74849

שווי השוק הנוכחי של RUBY הוא $ 18.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUBY הוא 998.36M, עם היצע כולל של 998356767.74849. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.17K.

RUBY (RUBY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RUBYל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRUBY ל USDהיה . $ -0.0000007208.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRUBY ל USDהיה $ +0.0000022499.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RUBYל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.94%
30 ימים$ -0.0000007208-3.96%
60 ימים$ +0.0000022499+12.36%
90 ימים$ 0--

מה זהRUBY (RUBY)

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

RUBY (RUBY) משאב

האתר הרשמי

RUBYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RUBY (RUBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RUBY (RUBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RUBY.

בדוק את RUBY תחזית המחיר עכשיו‏!

RUBY למטבעות מקומיים

RUBY (RUBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RUBY (RUBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RUBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RUBY (RUBY)

כמה שווה RUBY (RUBY) היום?
החי RUBYהמחיר ב USD הוא 0.0000182 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RUBY ל USD?
המחיר הנוכחי של RUBY ל USD הוא $ 0.0000182. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RUBY?
שווי השוק של RUBY הוא $ 18.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RUBY?
ההיצע במחזור של RUBY הוא 998.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RUBY?
‏‏RUBY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00832301 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RUBY?
RUBY ‏‏רשם מחירATL של 0.00001219 USD.
מהו נפח המסחר של RUBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RUBY הוא -- USD.
האם RUBY יעלה השנה?
RUBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RUBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:58:18 (UTC+8)

